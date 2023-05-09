الحسابات المشتركة سر «الزواج السعيد»

المصدر: (دبي - البيان)

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الأزواج الذين يتشاركون الموارد المالية يتمتعون بعلاقات أفضل، سعيدة وتدوم لوقت طويل. وأظهرت الدراسة أن الأزواج الذين لديهم حسابات بنكية مشتركة لا يتمتعون فقط بعلاقات أفضل، ولكنهم يتشاجرون أقل على المال، ويشعرون بتحسن بشأن كيفية التعامل مع الشؤون المالية للأسرة.

وقام الباحثون من كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا بدراسة 230 من الأزواج. وكشف التحليل أن الأزواج الذين فتحوا حسابات بنكية مشتركة تمتعوا بجودة علاقة أعلى بكثير من أولئك الذين لديهم حسابات منفصلة.