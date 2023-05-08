مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم للذهب في بيرو

المصدر: أ ب

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أفادت سلطات بيرو بأن حريقا اندلع في منجم ذهب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ملا يقل عن 27 عاملا خلال دورة عمل ليلية.

قالت شركة ياناكيوا للتعدين في بيان إنه تم إجلاء 175 عاملا بسلام، بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر الجمعة أو في وقت مبكر السبت.

وأشارت الشركة إلى أن 27 قتيلا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق جار في سبب الحريق. وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت السطح.

نقل أقرباء الضحايا بالحافلات إلى المنجم في ياناكيوا بمنطقة أريكويبا، حيث أطلعهم رجال الأمن على الوضع. جلس بعضهم أمام ملصقات عند مدخل المنجم لانتظار جثث أحبائهم.

قالت مارسيلينا أغيري إن زوجها من بين القتلى، مشيرة إلى أنه أخبرها بوجود مخاطر في المنجم.

أضافت أغيري "نحن قلقون للغاية.. حزانى للغاية، لأننا نفقد زوجًا ترك ورائه طفلين".

من جهتها، قال الادعاء العام لمنطقة أريكويبا المالية إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث.

وجاء في بيانه أنه "خلال التحقيق، سيحدد مكتب المدعي العام سبب الحادث المأساوي ومسؤوليات المتورطين فيه".