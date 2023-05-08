ابتكار للتخلص من بقايا وقود الصواريخ الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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طوّر العلماء في جامعة «أومسك» الروسية، تكنولوجيا خاصة بإزالة ما يتبقى من الوقود في أجزاء الصواريخ الفضائية التي تسقط على الأرض بعد إطلاقها، وفق «تاس».أفاد بذلك الأستاذ في قسم «الصواريخ والطائرات» بالجامعة فاليري تروشلياكوف.

وقال إن هذا الوقود غالباً ما يشتعل عند سقوط الصاروخ على الأرض، ما يسبب نشوب الحرائق. وأوضح: ابتكر علماؤنا تكنولوجيا جديدة لتجفيف أجزاء الصواريخ المستهلكة من بقايا الوقود، وذلك عن طريق تحويل ما تبقى من الوقود إلى مزيج من السائل والماء وقذفه إلى خارج الصاروخ، ما يسمح بتجنب اشتعال الوقود على الأرض وانفجاره.