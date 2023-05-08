ملابس المستقبل حية وذاتية الإصلاح

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد فريق من جامعة نيوكاسل ونورثمبريا في المملكة المتحدة، أن الخيوط الرفيعة الشبيهة التي تنتجها العديد من الفطريات يمكن استخدامها كمادة قابلة للتحلل البيولوجي، ما يتيح الحديث عن ملابس حية وذاتية الإصلاح في المستقبل، وفق «ساينس ألرت».

وركز الباحثون في اختباراتهم، على فطر «غانوديرما لوسيدوم»، الذي ينتج جلداً من خيوط متفرعة، والتي تنسج معاً في بنية تسمى الفطريات.

ومع القليل من العمل، يمكن أن تكون الجلود الرقيقة بمثابة بديل للجلد، وترضي أصحاب الأذواق النباتية والبيئية والأزياء. ويتم بالفعل استخدام المواد الفطرية في المنسوجات.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على المادة أنها كانت قادرة بالفعل على استبدال الثقوب التي تم إنشاؤها فيها، إذا تم وضعها في ظروف مماثلة تمت زراعتها فيها. وكانت المادة قوية كما كانت من قبل.

وكتب الباحثون: «إن قدرة هذه المادة الفطرية المتجددة على شفاء العيوب الدقيقة والكليّة تفتح آفاقاً مستقبلية مثيرة للاهتمام لتطبيقات المنتجات الفريدة في بدائل السلع الجلدية مثل الأثاث ومقاعد السيارات وملابس الموضة».