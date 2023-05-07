وفاة 12 شخصاً في حادث مروع بتركيا

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن وفاة 12 شخصاً جراء حادث تصادم شاحنتين بعدد من السيارات في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الأحد.

وقال قوجة في تصريح صحفي يوم أمس السبت، إن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 31 شخصا، بينهم 3 في حالة حرجة.

ووقع الحادث على الطريق الواصل بين مدينتي أنطاكية وإسكندرون، حيث اصطدمت شاحنة بأخرى للسحب، ما أدى إلى جنوح الشاحنة ودخولها إلى الطريق المقابل وارتطامها بـ11 سيارة.

وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء والدرك إلى مكان الحادث، بحسب "الأناضول".

