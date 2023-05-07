اكتشاف اثنين من كواكب «الأرض الفائقة»

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشفت مجموعة دولية من علماء الفلك اثنين من الكواكب الخارجية التي تدور حول نجم قزم قريب يعرف باسم TOI-2095، وفق موقع «فيز.أورغ» العلمي.

وأوضح الموقع أن علماء الفلك اكتشفوا الكوكبين خارج المجموعة الشمسية، وهما يدوران حول النجم القزم عبر استخدام القمر الصناعي المخصص لمسح الكواكب الخارجية العابرة، التابع لوكالة ناسا.

وبحسب النتائج فإن الأجرام السماوية الجديدة تنتمي إلى فئة «الأرض الفائقة». ولاحظ مؤلفو الورقة البحثية أن الكواكب المكتشفة حديثاً قريبة من الحافة الداخلية للمنطقة الصالحة للسكن في TOI-2095 وأن معاييرهما تجعلهما أهدافاً جذابة لمزيد من ملاحظات المتابعة.