سائح يجد نفسه نائماً مع جثة تحت السرير

المصدر: (دبي - البيان)

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ظن نزيل في فندق في التبت أن الرائحة الكريهة في غرفته متأتية من قدميه، لكنه اكتشف بعد ساعات أنها ناتجة عن جثة كانت تحت سريره، وفق «نيويورك بوست». وذكرت شبكة «بي بي سي» أن السائح الصيني تشانغ، كان يقيم في فندق Guzang Shuhua Inn، وسجل دخوله إلى الفندق في 21 أبريل.

ووفقاً للتقرير، لاحظ السائح رائحة غريبة في غرفته، وأبلغ موظفي الفندق بها، فأكدوا له أن الرائحة جاءت من مخبز في الطابق الأرضي. وأخذ تشانغ قيلولة لمدة ثلاث ساعات في الغرفة، وكان يظن أن الرائحة الكريهة جاءت من قدميه.

وروى تشانغ أنه غادر الغرفة للعشاء، وبمجرد عودته أصبحت الرائحة «لا تطاق» فطلب غرفة أخرى. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أيقظه موظفو الفندق وطلبوا منه الذهاب إلى غرفته الأولى، حيث أخبرته الشرطة أنه عثر على جثة تحت السرير.

وأخذ المحققون أقواله وجمعوا عينة من الحمض النووي، لكنهم أخبروه ألا يقلق لأنهم اعتقلوا بالفعل شخصاً على متن قطار متجه إلى مدينة لانتشو على صلة بالقضية.

وكان المشتبه به الذي اعتقل بحوزته بطاقة هوية الضحية، ولقبه وانغ، بالإضافة إلى هاتفه المحمول وبطاقاته المصرفية.