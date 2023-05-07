ابتكار «رؤية» تقنية للسفن النهرية والبحرية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر المهندسون الروس «إبصاراً» للسفن النهرية والبحرية والقوارب بما فيها غير المأهولة، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وقال المكتب الإعلامي لصندوق دعم المشاريع الوطنية للتكنولوجيا إن مهندسيه ابتكروا «رؤية» تقنية للسفن النهرية والبحرية والقوارب بما فيها غير المأهولة، يمكنها خلال أقل من ثانية واحدة التعرف على هوية الأجسام على بعد 700 متر عن مسارها ورسم مسار لتجنب العقبات.

ويمكن تثبيت التقنية الجديدة على السفن وفي مكان مراقبة ثابت للتعرف على الأجسام الخطرة مثل جذوع الأشجار والمياه الضحلة، وشبكات وغيرها.