ثوران بركان في غواتيمالا وارتفاع الرماد إلى 6 كيلومترات

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثار بركان دي فويغو (بركان النار) في غواتيمالا مطلقا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه ستة كيلو مترات، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان في البلدات المجاورة.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا "كونريد" يوم الخميس إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا أطلق الرماد الساخن والغاز والصخور التي كانت تتدحرج بسرعة على طول جوانب التجمع البركاني.

ووفقا للسلطات في غواتيمالا، فإن عمليات الإجلاء الاحترازية جارية بالفعل في البلدات المجاورة. وتم تسجيل سقوط أمطار الرماد في العديد من المجتمعات.

كما حذر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية وعلوم المياه في البلاد من احتمال حدوث تدفقات من الوحل والأنقاض بسبب توقعات بهطول الأمطار.

وكان قد قتل نحو 200 شخص وفقد مئات آخرون في عام 2018 عندما ثار البركان، الذي يقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة غواتيمالا.

وأثر الانفجار البركاني على أكثر من 1.7 مليون شخص حيث دفنت الحمم المنصهرة المتدفقة والرماد الساخن عدة قرى في بلديات ايسكوينتلا وألوتينانغو وسان بيدرو يبوكابا.