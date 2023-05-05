إفشاء معلومات جديدة يحرج قاضياً بالمحكمة العليا الأمريكية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجد كلارنس توماس، القاضي الأشدّ محافظة في المحكمة العليا الأمريكيّة، نفسه وسط جدل جديد بعد أن كشف موقع "برو بابليكا" الخميس أنّ مليارديرا محافظا غطّى تكاليف التعليم الخاصّ لأحد أفراد عائلته.

وكان توماس واجه موجة انتقادات في أبريل عندما كشف "برو بابليكا" أنه قَبِل هدايا باهظة بينها رحلات بحريّة على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصّة على حساب رجل الأعمال نفسه المدعوّ هارلان كرو، من دون أن يصرّح عنها.

في مقال نُشر الخميس، أشار "برو بابليكا" إلى أنّ توماس قرّر في 2008 إرسال ابن أخيه المراهق الذي كان يُربّيه مع زوجته "مثل ابنهما" منذ سنّ السادسة، إلى مدرسة خاصّة تكلّف أكثر من ستة آلاف دولار شهريا.

لكنّ كشفا مصرفيا لمدرسة "هيدن ليك أكاديمي" يعود تاريخه إلى يوليو 2009 يظهر أنّ الرسوم الدراسيّة للشابّ في ذلك الشهر قد سدّدتها شركة هارلان كرو "كرو هولدينغز".

ونقل "برو بابليكا" عن كريستوفر غريموود المسؤول السابق في المدرسة أنّ كرو سدّد القسط لكامل السنة. وتفيد تقارير بأنه دفع أيضا رسوم تعليمه في مدرسة خاصة أخرى.

وبحسب الموقع نفسه فإنّ القاضي توماس الذي يشغل مقعده في المحكمة العليا منذ 1991 لم يأت على ذكر هذه المدفوعات في بياناته الماليّة السنويّة.

وقطب العقارات الملياردير هارلان كرو هو أحد أكبر المتبرّعين للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

وتعذّر على وكالة فرانس برس الحصول على تعليق فوري من القاضي توماس و"كرو هولدينغز".