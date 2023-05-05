بيتزا بوصفة من «شات جي بي تي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مطعم في دبي البيتزا باستخدام وصفة فريدة، قدمها روبوت الدردشة «شات جي بي تي».

وطلب الطاهي سبارتاك أروتيونيان، صاحب العلامة التجارية «دودو بيتزا»، وصفة تجمع الثقافات المختلفة لسكان المدينة. وكانت النتيجة: بيتزا تمثل مزيجاً من النكهات العربية والأوروبية، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن».

وقال أروتيونيان: تعتبر دبي مكاناً تجتمع فيه الثقافات والنكهات والأذواق العالمية، ومن الصعب حقاً دمج كل تلك الأشياء في شيء واحد، وجعله مميزاً وفريداً. وأضاف: عملية التطوير يجب أن تكون إبداعية ومبتكرة.

ويأخذ سبارتاك أروتيونيان معظم إجابات «شات جي بي تي»، لتحسين أداء العمليات داخل مطعمه، وتقديم تجارب فريدة. وأصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

مبشراً ببزوغ فجر جديد، ليس على كتابة المواضيع العلمية أو الإخبارية فحسب، بل أصبحت إمكاناته هائلة لتحسين إنتاجية الأعمال والقدرة التنافسية بشكل كبير. ويعد «ChatGPT» خصوصاً لحظة فارقة، كونه مكّن عامة الناس من رؤية إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على أسلوب الحياة.