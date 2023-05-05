قهوة «التواصل» مالحة

المصدر: (دبي - البيان)

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بدا لافتاً خلال الفترة الماضية، انتشار خيار وموضة غريبة ومدهشة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحواها «إضافة الملح إلى القهوة الصباحية»، وليس السكر.

حيث يروج ذلك مشاهير «المواقع»، ومن لديهم أعداد متابعين كثيرة، إذ يقترح هؤلاء إضافة رشة صغيرة من الملح، بدلاً من ملعقة من السكر، إلى كوب الشراب الصباحي، حسب تقرير في روسيا اليوم، إذ تزيل هذه الحيلة بعض المرارة، وتبرز النكهات الأخرى التي ربما تضيع بالسكر.

وأكد متخصصون، أن هناك أساساً علمياً لهذا النوع من القهوة المعروف منذ عقود، حيث إن كلوريد الصوديوم فعال للغاية في قمع المرارة في القهوة وجميع أنواع الطعام.

وعزا العلماء قدرة كلوريد الصوديوم - ملح الطعام - على قمع المرارة إلى شعبية الملح كمكون للطبخ في جميع أنحاء العالم، عبر تاريخ البشرية. ومن خلال سحق الشعور بالمرارة، يسمح الملح للنكهات الأخرى، مثل الحلاوة، بالظهور.