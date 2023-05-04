حريق يودي بحياة طفل ورجل في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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لقى رجل وطفل حتفيهما في حريق بإحدى الشقق السكنية في فلينسبورغ، بشمال ألمانيا اليوم الخميس، وفق ما صرح به رئيس جهاز الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحريق.

وقال رئيس جهاز الإطفاء إنه كان هناك أشخاص لا يزالون محاصرين داخل المبنى عندما وصل رجال الإنقاذ.

وقام عمال الطوارئ بفرض طوق حول المبني في الوقت الذي يكافح فيه رجال إطفاء الحرائق ألسنة اللهب.

وأظهرت صور للحادث الدخان المتصاعد من نوافذ الطابق العلوي للمبني.