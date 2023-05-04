ألعاب نارية تقي الطائرات «شرور» الطيور

المصدر: أورلي ــ أ ف ب

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يعمل فريق مختص في مطار أورلي الفرنسي على طرد الطيور لمنعها من التسبب في مشاكل وأعطال في الطائرات لدى إقلاعها، تفادياً لحصول حوادث، ويستخدم أعضاؤه لذلك أساليب جديدة، بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات تكفل تخويفها وإبعادها.

بالقرب من أحد مدارج إقلاع الطائرات، تُسمع زقزقة فوق هدير الطائرات. وتتفحّص كولين بليسي السماء مشيرة إلى نقطتين سوداوين صغيرتين، وتقول صاحبة العينين الزرقاوين الثاقبتين لدرجة أنها لا تحتاج إلى نظاراتها: «ثمّة طائران من نوع العوسق».

وتطلق بليسي، وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، ما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج.

وتعمل بليسي طاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً، لكنها ضرورية في المطارات. ويقول المسؤول عن التنوع البيولوجي في أورلي، سيلفان ليجال: «إن الاصطدام بالحيوانات هو ثاني أخطر احتمال لتعرّض الطائرة لحادثة كبيرة».