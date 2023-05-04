فرنسا تدرس حظر أنواع من السجائر الإلكترونية

المصدر: (باريس ــ أ ف ب)

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أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون، أمس، أن الحكومة الفرنسية قد تحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، التي تحظى بشعبية كبيرة، خصوصاً لدى المراهقين، بحلول نهاية هذا العام.

وقال برون لإذاعة «فرانس إنتر»: «أنا أؤيد فرض حظر» على هذه السجائر، مضيفاً أن هذه المنتجات «تقود بعض شبابنا نحو استخدام التبغ». وأشار إلى أن «التدخين آفة تقتل 75 ألف شخص سنوياً» في فرنسا. وقد يشكل الحظر جزءاً من خطة جديدة لمكافحة التدخين تعمل عليها وزارة الصحة للسنوات الخمس المقبلة.