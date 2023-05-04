ترشيح بريطاني «ناطقاً باسم البشر» للتواصل مع الكائنات الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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اختار بريطانيون الإعلامي البريطاني ديفيد أتينبورو ليكون «الناطق باسم البشر للتواصل مع الكائنات الفضائية»، وذلك بناء على استفتاء أجراه باحثون من المملكة المتحدة على ألفي شخصه بتكليف من شبكة «ناشونال جيوغرافيك» الوثائقية، في إطار إعدادها لسلسلة وثائقية جديدة.

وأعلنت الشبكة التلفزيونية العلمية عن إطلاق سلسلة وثائقية بحثية حول عالم الفضاء بعنوان «UFOs: Investigating the Unknown - الأجسام الطائرة المجهولة: التحقيق في المجهول». وحسب صحيفة ديلي ستار، يعد المسلسل بـ «الكشف عن الحقيقة» وراء سلسلة مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة من قبل طيارين عسكريين، ولا تزال قيد التحقيق حالياً من قبل حكومة الولايات المتحدة. ووجد الباحثون، حسب موقع 24 الإلكتروني في الإمارات أن واحداً من كل ثلاثة من البريطانيين يريد من وزارة الدفاع إعادة فتح مشروع UFO في المملكة المتحدة، الذي جرى إغلاقه في عام 2009، حيث يشتبه أكثر من 4 من كل 10 في أن الحكومة تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالأطباق الطائرة.