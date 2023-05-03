أفق دبي.. إلهام يشبه الحلم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد أفق دبي العمراني هدفاً للكثير من المصورين الفوتوغرافيين الساعين لإظهار إبداعاتهم عبر توثيق ذاك الأفق في أحسن الأوقات ومن مختلف الزوايا.

المصور الفوتوغرافي بابر أفزال، يرسم بعدسته خيالاً، ويضفي على الصور التي يلتقطها لمسات فنية بزواياه وتوقيتاته التي تمزج الضوء والظل بإبداع يصنع الحلم عبر سلسلة من الصور التي تجمع العمارة والبيئة والجو.

يؤكد أفزال في لقاء مع "سي إن إن" أن الأماكن التي يحبها هنا في دبي كثيرة، لاسيما مشهد العمران المستمر في التطور كل عام.

ويقول: هذا التطور يعد مصدر إلهام لي، ويدفعني لاتقاط الصور من زوايا فريدة لمشاركة منظور مختلف عن المدينة.

رؤية خاصة

ينظر أفزال (40 عاماً) دبي بطريقته الخاصة، يعكسه بمزيج من التصوير الطبيعي والمعماري وتقنيات الفن البصري. يقول: "هناك عنصر واحد بقي ثابتًا في عملي، سواء كان ذلك التقاط مناظر المدينة أو الكثبان الرملية، ألا وهو التقاط مشاهد الشروق والغروب الضبابية في هذه المنطقة".

يرى أفزال، وهو من مواليد باكستان، وبدأ تجربته مع الفن عام 2007، أنّ الوعي للظروف المناخية ولّد لديه نمطاً تحريرياً فريداً وتقنية للتعبير عن رؤيته.

ويقول: "نما اهتمامي بالفن بعدما خضت تجربة تصوير وتحرير مناظر جبال مارغالا الجميلة في إسلام آباد، باكستان". ويضيف: "كنت أتجه نحو جانب تحرير الصور إذ وجدت في تغيير الألوان والتباين جانبًا مذهلاً بالنسبة لي".

صور مثالية

يوضح أفزال أنه يقوم بتفقّد المواقع قبل البدء بالتصوير، وغالبًا ما يستغرق العديد من الساعات لالتقاط الصورة المثالية، يقضي بعدها أيامًا عدة في مرحلة ما بعد الإنتاج، يقوم خلالها بتعديل الصورة وتنفيذ رؤيته لإنشاء صور خيالية ومبهرة.

ويقول: "الفن يوفّر وسيلة قوية للتعبير عن العواطف والتجارب الإنسانية، ويمكن استخدامه للتواصل بأفكار ومشاعر معقدة قد يصعب التعبير عنها بطرق أخرى".

مفاهيم

يهدف أفزال إلى تعزيز هذه التجربة من خلال عرض مفاهيم بصرية من زوايا مختلفة تسلّط الضوء على الجمال غير المرئي في الحياة الحضرية والطبيعة أيضًا.

وحازت أعمال أفزال على جوائز من جميع أنحاء العالم، ونشرت محليًا ودوليًا في المجلات وكتب التصوير الفوتوغرافي.

في الشهر الماضي، عُرض أحد أعماله الفنية، الذي يحمل عنوان "LUMINOUS" في مدينة نيويورك خلال فعاليات ملتقى "NFT NYC 2023" المرموق.. وقال عنه: "تسلل الضباب إلى المدينة خلال ساعات المساء يعد ظاهرة نادرة للغاية في الإمارات، وكنت محظوظًا بالتقاط هذه الصورة أثناء وجودي بالجوار قرب برج خليفة".

تقنيات

أنتج أفزال الكثير من أعماله على شكل (رموز غير قابلة للاستبدال) NFTs مستفيدًا من التنسيق الرقمي لإضافة رسوم متحركة وصور معقدة لإنشاء صور متحركة فريدة من نوعها تشبه الحلم. ويعتقد أن التكنولوجيا ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل المشهد الفني في دبي.

وتابع: "أتوقع أن أرى المزيد من الفنانين، وأنا من بينهم، يخوضون تجارب دمج التكنولوجيا في أعمالنا بطرق جديدة ومبتكرة خلال الأعوام المقبلة".