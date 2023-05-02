الفئران في بريطانيا «أكثر بدانة وقوة»

المصدر: دبي - البيان

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تهدد الملايين من الجرذان الضخمة بالانتشار بشكل أكبر في بريطانيا بعدما أصبحت «أكثر بدانة وقوة»، بسبب تغذيتها على بقايا مطاعم الوجبات الجاهزة التي يتركها المستهلكون وراءهم.

وفي مقطع فيديو، تظهر امرأة في حالة صدمة بعدما شاهدت فأراً عملاقاً يتغذى من صندوق قمامة في موقف سيارات أحد مطاعم الوجبات السريعة.

ووفقاً لخبراء الآفات، أصبحت الجرذان، التي تأكل أي شيء تقريباً، أكثر مقاومة للسموم، إضافة إلى أنها أصبحت أكثر مهارة في الاختباء، والتكاثر في الجدران والأقبية، كما أنها أصبحت أكثر بدانة وقوة.

وقال ستيف بلمين أستاذ علم البيئة في جامعة غرينتش، إنه «يمكن بسهولة تخيل انتشار 300 مليون فأر في بريطانيا، ما يمثل وباء حقيقياً»، على حد وصفه.

وأضاف بلمين: «يمكن للفئران بالتأكيد أن تقضم الخرسانة والمعدن، ومعظم المعادن اللينة في العادة مثل القصدير والألمنيوم والنحاس والرصاص، ولكنني رأيت علامات قضم على الفولاذ والعديد من المواد البلاستيكية الصلبة مثل أنابيب النفايات»، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».