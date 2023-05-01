فك لغز جريمة قتل بعد مرور 20 عاماً

المصدر: د ب أ

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تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من فك لغز جريمة قتل نائب عمدة سان بطرسبورج، ميخائيل مانيفيتش، التي ارتكبت في عام 1997، واتضح أن الجريمة تم تنفيذها بأمر أعضاء جماعة إجرامية منظمة، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية، اليوم الاثنين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له إن التحقيق أثبت أن عضوين من "جماعة الجريمة المنظمة" في سان بطرسبورج متورطان في الجريمة، أحدهما راقب مكان إقامة مانيفيتش، وأرسل معلومات عن حركته إلى شريكه، والأخير نفذ الجريمة بإطلاق النار على السيارة التي كان فيها نائب عمدة المدينة.

كما تم تحديد أن القتل "صدر بأمر" من قبل زعيم جماعة "تامبوف" الإجرامية في سان بطرسبورج، فلاديمير بارسوكوف (كومارين)، وهو الذي سلمهما أداة الجريمة وهي بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف.

وقال البيان إن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة.