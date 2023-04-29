هل كانت سمراء؟.. زاهي حواس يحسم الجدل حول كليوباترا

المصدر: البيان

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حسم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس الجدل المثار حول الملكة الفرعونية كليوباترا، عقب إنتاج فيلم تسجيلي يتناول جوانب من شخصيتها.

وكشف حواس أن كليوباترا لم تكن سوداء ولا شقراء، موضحاً أن الفيلم المثير للجدل لم يُعرض حتى الآن.

وقال، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «صدى البلد»، إن القائمين على الفيلم أعلنوا في البداية أنه تسجيلي، لافتاً إلى أن الفيلم التسجيلي لا بد أن يكون من الواقع، أي من التاريخ.

وأضاف أنه إذا كان الفيلم دراما مثل فيلم «إليزابيث تايلور» فمن حقهم أن يصنعوا ما يشاؤون، مشيراً إلى ضرورة كتابة جملة: «هذا الفيلم لا يمت للواقع ولا للتاريخ بصلة».

وأكد أن الفيلم التسجيلي هو تزييف للتاريخ، ولا يمت للواقع بصلة، متابعاً: «حدثتني عالمة آثار من جامعة ييل اسمها كولين، قالت إنهم خدعوها، حيث تحدثت عن حياة كليوباترا كملكة، ولم تتوقع أن هدفهم الأساسي أن يقولوا إن كليوباترا ملكة سوداء».