التقاط أول صورة لنفاثة من ثقب أسود فائق الكتلة

المصدر: (دبي - البيان)

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التقط علماء الفلك أول صورة مباشرة لنفاثة قوية من المادة يتم إطلاقها من حدود المنطقة التي لا يمكن الهرب منها في الثقب الأسود، والمعروفة باسم «أفق الحدث»، إلى فضاء ما بين المجرات، وفق «ذي غارديان».

وتظهر الصورة الجديدة قاعدة النفاثة المتصلة بالمادة وهي تدور حول الثقب الأسود فائق الكتلة.

وقال الدكتور كازونوري أكياما، من مرصد هايستاك التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «هذه هي الصورة الأولى إذ يمكننا تحديد مكان حلقة الضوء الساطع بالنسبة إلى النفاثة القوية التي تهرب من الثقب الأسود المركزي».