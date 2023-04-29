دراسة تكشف سر السمنة

المصدر: (دبي - البيان)

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توصلت دراسة دنماركية جديدة إلى أن الأشخاص المعرضين لمواد كيميائية شديدة السمية في وجباتهم الغذائية ومياه الشرب هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ووجدت الدراسة أن المواد المشبعة بالفلور والمركبات المتعددة الفلور قد تسهم في السمنة.

وركز فريق الباحثين الدولي على مادة كيميائية شائعة، وهي حمض البيرفلوروكتانويك، ما يدل على أقوى الروابط مع السمنة.

وأفاد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أكبر قدر من حمض بيرفلورو الأوكتانويك في دمائهم قد اكتسبوا نحو 11 رطلاً أكثر من أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة في عام واحد.