يتنزهون مع المكاوي بدلاً من الكلاب والقطط

المصدر: (دبي - البيان)

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تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت أناساً يمشون في الشوارع ويجرون خلفهم مكاوي، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى الكثيرين عن هذه الظاهرة، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وفي تعليق على هذا الموضوع، قالت عالمة النفس الروسية، إينيسيا مويسينكو: «انتشرت العديد من مقاطع الفيديو في الإنترنت تظهر أناساً يجرون خلفهم مكاوي ويسيرون في الشوارع، هذه الأمور تستخدم عادة في علم النفس، وهدفها تدريب الشخص على التعامل مع المجتمع المحيط، وزيادة ثقته بنفسه، وتساعده على الاسترخاء وعدم الاكتراث للآراء المحيطة».

وأشارت العالمة إلى أن المارة في الشوارع والذين يشاهدون أناساً يجرون مكاوي على سبيل المثال تكون لديهم ردود أفعال مختلفة، فبعضهم يتضايقون من الأمر وبعضهم الآخر يستغربون، وبعض ثالث يظهرون مشاعر إيجابية تجاه هؤلاء الناس ويرغبون في مشاركتهم هذه التجربة.