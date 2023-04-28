بعد توقف 7 أعوام .. مصر تعود إلى التوقيت الصيفي

المصدر: وكالات

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تعود مصر للعمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتباراً من (الجمعة).

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، «سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى (الخميس) الأخير من أكتوبر من كل عام».

وسبق تطبيق العمل بالتبادل بين التوقيتين الصيفي والشتوي في مصر، وإلغاؤه مرات عدة، كان آخرها توقف العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، ليعود العمل به خلال العام الحالي، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قراراً في مارس بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في البلاد. ووفقاً لبيان صحافي لمجلس الوزراء المصري حينها، تهدف العودة لنظام التوقيت الصيفي إلى «التكيف مع أزمة الطاقة العالمية، وترشيد الاستهلاك لاستيعاب الظروف الاقتصادية».

وفي مطلع أبريل الجاري، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي. وذكرت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب حينها أن «عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي تهدف إلى الاقتصاد في تشغيل الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية».

ونقلت بوابة «أخبار اليوم» الرسمية (الخميس) عن مصدر في وزارة التنمية المحلية أن «العمل بالتوقيت الصيفي يساعد من خلال نهاية يوم العمل والوقت الإضافي قبل المساء، على الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتوفير استهلاك الطاقة».

والتوقيت الصيفي معمول به في مصر منذ عام 1940؛ إلا أن العمل به أوقف عام 1945 أي بعدها بـ5 سنوات، ليعود العمل به في 1957 واستمر حتى عام 2011، وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في 2014 وألغي مجدداً بعدها.

وذكر تقرير حكومي أخير أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف ينتج عنه توفير نحو 147 مليون جنيه من استهلاك الطاقة».

في السياق، تبدأ المحافظات المصرية (الجمعة) تطبيق المواعيد الصيفية لفتح المحال التجارية المولات والمطاعم والمقاهي وغلقها، فتفتح المحال التجارية والمولات التجارية أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 ليلاً، وتتم زيادة هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

كما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً. بالإضافة إلى فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 7 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، على أن تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز.