خاتم ذكي يتيح الشعور بنبض القلوب

المصدر: (دبي - البيان )

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يتيح خاتم HB الشعور بنبض قلب شخص آخر بمجرد النقر عليه مرتين، وما دام هاتف شريكك أو صديقك متصلاً بالإنترنت، سينبض الخاتم بنمط قلبه نفسه.

كما أنه يومض خطاً أحمر حول الحافة لتحريك نبضات القلب مثل مخطط كهربية القلب بالمستشفى، ما يجعله بديلاً لخاتم الزواج الذهبي الكلاسيكي.

ويأتي ذلك بعد تقديم خاتم ذكي جديد للنساء يراقب حالات متنوعة، ومنها أنماط النوم لدى مرتديها، وفق «روسيا اليوم» . ويكتشف خاتم HB نبض مرتديه، وينقل هذه المعلومات إلى تطبيق مصاحب. ونظراً لأنه يمكن توصيل اثنين من مرتدي الخواتم عبر التطبيق، يمكن لكل مستخدم النقر نقراً مزدوجاً على خاتمه، ليرى نبضات قلب الآخر، ويشعر بها.