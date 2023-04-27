استئصال ورم وزنه 100 كيلو غرام من سيدة بولندية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق من الأطباء في بولندا في استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مئة كيلو غرام.

وأعلن المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، اليوم الخميس، أن تجويفا ممتلئا بالسوائل قد تكون على مبيض سيدة تبلغ من العمر 24 عاما.

وقالت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء إن "الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي مترا واحدا".

ووفقا للمستشفى، ذهبت السيدة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182 كيلو غراما وطولها 58ر1 مترا.

وكان من الصعب للغاية إجراء فحوصات على المريضة نظرا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.

وقال توماس كلوتس رئيس قسم أمراض النساء إننا "كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبا ما كنا نتعامل معه". وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مئة لتر من السوائل وبعد ذلك تم استئصال الكيس.

ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن. وقالت المريضة إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد.