«حصان طروادة».. علاج لمرضى السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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أفاد علماء بريطانيون بأن فيروس الحلأ (الهربس) البسيط المعدل وراثياً يمكن أن يقضي على الأورام أو يقلصها في المرضى الميؤوس من شفائهم. وأشاد العلماء حسب «روسيا اليوم» بعلاج «حصان طروادة» باستخدام فيروس الهربس المعدل لقتل الخلايا السرطانية باعتباره «أعجوبة من الهندسة الوراثية»، مع تجربة مبكرة تطيل بالفعل حياة المصابين في نهاية المطاف.

والعلاج الفيروسي الجديد المُحلل للأورام الذي تم اختباره في ثلاثة مستشفيات في المملكة المتحدة يقوم بحقن RP2، وهو نسخة معدلة من فيروس الهربس البسيط (HSV)، مباشرة في أورام المرضى لقتل السرطان. ويهاجم الفيروس المعدل السرطان بطريقتين، أولاً يغزو الخلايا السرطانية ويجعلها تتفجر، ثم يحفز الخلايا التائية السامة في الجهاز المناعي لقتل الخلايا المصابة بالفيروس. وقد أظهرت تجربة RP2 الأولية نتائج مذهلة.

حيث وجد ثلاثة من كل تسعة مرضى مصابين بمرض خطير أن أورامهم المميتة تتقلص. وفي الوقت الحالي، تم علاج 16 شخصاً فقط في جميع أنحاء العالم يعانون من سرطانات متقدمة في المرحلة الأولى من تجارب عقار RP2، لكن دراسة جديدة تهدف إلى اختباره على 30 مريضاً، 24 منهم يعانون من أورام صلبة.