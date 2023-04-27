مركبة صينية إلى الجانب المظلم من القمر 2024

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد كبير المصممين في برنامج استكشاف الفضاء الصيني، أوو يانهوا، أن الصين تخطط لإطلاق مركبة Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر في مايو 2024، وهذه المركبة مخصصة لجمع عينات من تربة القمر، وذلك حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأضاف: «نعمل على مشروع لإطلاق جهاز إعادة إرسال الإشارات Magpie Bridge 2 إلى القمر، وخلال المرحلة الثانية من برنامجنا في شأن القمر نخطط لإطلاق مهمة Chang'e-7 في عام 2026 والتي تهدف لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، وستلعب دوراً مهماً في مشروع إنشاء قاعدة بحثية، كما نخطط لمهمة Chang'e-8 المقرر إطلاقها عام 2028».