متخصوصون يكشفون حقيقة صورة أكبر حصان في التاريخ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحصان بطول 5 أمتار، ويقال انه نادر والأضخم في التاريخ.

وبجانب الحصان يظهر في الصورة رجال واقفون والفارق يبدو كبيراً بينهم وحجم الحصان.

وكشف متخصصون الحقيقة بالبحث عن أصل الصورة حيث تم اكتشاف أنها منشورة على مجموعة Midjourney على موقع فيسبوك، حيث ينشر المتمرّسون ببرنامج "Midjourney" رسومهم المصمّمة عليه وفق العربية نت.

ونشرت الصورة غير الحقيقية والمصممة ببرنامج ذكاء اصطناعيّ في الثامن من أبريل الجاري، أي قبل أيام على ظهورها على مواقع التواصل في سياق مضلّل، ضمن مجموعة من الصّور، كُلّها لحيوانات ضخمة الحجم، إلى جانب أشخاص.