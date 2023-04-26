كيج: الديون دفعتني لتقديم أدوار سيئة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أكد النجم الأمريكي نيكولاس كيج اضطراره إلى أداء أدوار سيئة في بعض الأفلام ترشّح عن بعضها لجوائز الأوسكار، بسبب الديون المتراكمة، ومطالبة الدائنين بسدادها.

وفي لقاء مع برنامج «60 دقيقة»، كشف كيج الصعاب التي عاناها ليسدد 6 ملايين دولار مستحقة عليه، بعدما انهارت سوق العقارات التي كان يستثمر فيها.

وأكد نجم «فايس أوف» و«كون إير»، بحسب موقع 24 الإلكتروني في الإمارات أنه تمكن من سدد ما عليه، وكل مطالبات الدائنين، بعدما قبل أدواراً سيئة، في أفلام قليلة الكلفة الإنتاجية، وحتى سيناريوهاتها كانت سيئة، لكن ما تقاضاه ساعده ليسدد ديونه.

وتحدث عن الظروف الصعبة التي عاشها حين انهارت سوق العقارات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتفشي جائحة كورونا، عندما لم يكن يملك ما يسدد به الديون.