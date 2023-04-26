تحفيز كهربائي لتسريع التئام الجروح

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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توصل فريق من الباحثين بجامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد وجامعة فرايبرج في ألمانيا، إلى تقنية جديدة تساعد على التئام الجروح بشكل أسرع بواقع ثلاثة أضعاف عن طريق التحفيز الكهربائي.

وتقول الباحثة ماريا أسبلوند أستاذ مساعد قسم الإلكترونيات الحيوية بجامعة تشالمرز، إن «الجروح المزمنة مشكلة اجتماعية كبيرة، ومن الممكن أن يسهم هذا الاكتشاف في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى مرضى السكري وكبار السن وغيرهم ممن يعانون من مشكلات صحية تحول دون التئام جروحهم بشكل طبيعي».