19 ألف بركان تحت سطح البحر غير معروفة سابقاً

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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كشفت دراسة جديدة عن أكثر من 19 ألف بركان أو جبل بحري لم تكن معروفة من قبل تحت سطح البحر في محيطات العالم.

وتمكن علماء المحيطات في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، بالتعاون مع باحثين من جامعة تشونغنام الوطنية وجامعة هاواي، من رسم خريطة لـ 19 ألف بركان غير معروفة سابقاً حول العالم، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية الرادارية.

وفي ورقتها البحثية المنشورة في مجلة Earth and Space Science، تصف المجموعة كيف استخدمت بيانات القمر الصناعي الراداري لقياس تلال مياه البحر للعثور على البراكين الموجودة تحت سطح البحر ورسم خرائط لها، وتشرح سبب أهمية القيام بذلك حسب «روسيا اليوم».

ويتميز قاع المحيط، مثله مثل كتل اليابسة الجافة، بمجموعة متنوعة من التضاريس.

وحالياً، تم رسم خرائط لربع قاع البحر فقط، ما يعني أن أحداً لا يعرف عدد الجبال البحرية الموجودة بالضبط، أو أين يمكن أن تكون.