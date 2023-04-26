روبوت ينافس « تشات جي بي تي»

المصدر: (موسكو ـــ أ ف ب)

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أطلقت شركة «سبير» التكنولوجية الروسية، روبوت المحادثة الخاص بها، لتنضم بذلك إلى السباق العالمي على هذه الأدوات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، على غرار برنامج «تشات جي بي تي»، الذي ابتكرته شركة «أوبن أيه آي» الأمريكية.

وذكرت مجموعة «سبير» التابعة للسلطات الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أول من أمس «أن «سبير» تطلق نموذجها الخاص من روبوت المحادثة المسمى «غيغا تشات»، وهو الأول من نوعه في روسيا»، مشيرة إلى أن الأداة ستكون في المرحلة الأولى متاحة بنسخة تجريبية ونزولاً عند طلبات خاصة فقط.