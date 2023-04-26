هوس تزيين السيارات بـ«الرسوم» ينتشر باليابان

المصدر: (طوكيو ـــ أ ف ب)

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يعترف يوسوكي تاكاهاتا أنه لو خشي الثرثرة ما كان ليجرؤ على «قيادة مركبته في أي منطقة»، لأن سيارته مزينة برسوم كبيرة لفتاة ذات شعر كستنائي، تمثل شخصية من الرسوم المتحركة اليابانية، وبائع السيارات البالغ 31 عاماً هو من بين مجموعة رجال يابانيين يُنفقون آلاف الدولارات على تزيين مركباتهم بشخصيات الرسوم المتحركة.

وتُطلق على هذه السيارات أو الدراجات النارية أو المقطورات تسمية «إيتاشا»، وهي كلمة مركبة تُترجم إلى «السيارة المُحرِجة»، وتعكس السمعة السيئة التي كانت تحظى بها هذه الموضة. إلا أن العقليات تغيرت مذاك، وباتت شخصيات الرسوم المتحركة والشرائط المصورة وألعاب الفيديو تُعتبر «ثقافة ثانوية» تحظى باعتراف أكبر في المجتمع الياباني.