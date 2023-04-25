أول خارطة صينية لسطح المريخ

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الصين عن أول خارطة خاصة بها لسطح المريخ كله. وتم إعداد البيانات لتلك الخارطة من قبل مسبار Tianwen-1 المريخي المداري، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

كما أعلنت وكالة «شينخوا» الصينية، أمس، أن الصين نشرت للمرة الأولى صوراً فوتوغرافية لسطح المريخ. وحسب الوكالة فإن الصور التقطها مسبار Tianwen-1 المريخي المداري الصيني.

وتم نشرها من قبل الإدارة الفضائية الحكومية لجمهورية الصين الشعبية وأكاديمية العلوم الصينية، حسب «روسيا اليوم».

وأقيم حفل نشر الصور في المركز الإداري لمحافظة آنهوي الصينية، وذلك بمناسبة حلول يوم الفضاء الصيني.