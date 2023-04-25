مسابقة لمكافحة حرائق الغابات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تقام في كاليفورنيا مسابقة «XPRIZE wildfire» لاكتشاف وإطفاء حرائق الغابات في غضون دقائق، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مسابقة تستمر لمدة 4 سنوات، وجائزتها 11 مليون دولار، تذهب إلى الشركة أو الفريق الذي يمكنه ابتكار حلول لمكافحة الحرائق، والمساعدة في إنهاء حرائق الغابات المدمرة في ولاية كاليفورنيا، وفي جميع أنحاء أمريكا.

وحسب «سي إن إن»، يجب على كل فريق تطوير تقنية بالأقمار الصناعية، تكون قادرة على اكتشاف الحرائق من الفضاء، ثم الاتصال على الأرض بطائرات أو طائرات دون طيار، التي يمكنها الطيران إلى مصدر حرائق الغابات، والقيام بإخمادها.