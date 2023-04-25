جمع 650 ألفاً من أعقاب السجائر لزيادة الوعي البيئي

المصدر: لشبونة - أ ف ب

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جمع ناشطون بيئيون في البرتغال نحو 650 ألفاً من أعقاب سجائر وكدّسوها في ساحة وسط لشبونة، أول من أمس، في تحرّك لزيادة الوعي بهذا النوع من الملوثات.

وقال أندرياس نوي، وهو ألماني يبلغ 34 عاماً يقف وراء إطلاق هذه المبادرة «طلبنا من الجميع في البرتغال المشاركة في هذا المشروع المجتمعي بهدف لفت الانتباه إلى التلوث البلاستيكي، لأن البلاستيك مخبأ في أعقاب السجائر وكثر لا يعرفون ذلك».

وأضاف «يشكل عقب سيجارة واحد مثالاً جيداً على الطريقة التي يمكن كل فرد أن يبدأ عبرها اتخاذ إجراءات، ليس فقط في ما يتعلق بأعقاب السجائر والنفايات، بل أيضاً في شأن قضايا المحيطات وأزمة المناخ في نهاية المطاف».

من جهته، قال دافيد فيغويرا وهو أحد المشاركين في هذا المشروع «نريد إنهاء هذه المشكلة بتشجيع الناس على إلقاء أعقاب السجائر في سلة المهملات أو في منافض السجائر أو في أي مكان ما عدا على الأرض».