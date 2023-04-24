مخبوزات بالمخدرات في مدرسة أسترالية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت جدّة أسترالية عن "ندمها الشديد" بعدما سمحت لمراهقة باستخدام زبدة القنب كانت قد أعدتها، لصنع بعض المخبوزات ومشاركتها مع أصدقائها في المدرسة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن بام أنيت بيكرتن (73 عاما) استدعيت لحضور جلسة استماع قبل النطق بالحكم في محكمة في أديلايد الأسبوع الماضي، بعدما أقرّت بتهمة إمداد قاصر أو إعطائه دواء خاضعا للرقابة.

وكانت هذه الجدّة قد أعدت الزبدة الممزوجة بالمخدرات لمساعدتها في التعامل مع اضطرابات النوم، وفق تقرير في "أديلايد أدفرتايزر".

وفي التفاصيل، أيقظت المراهقة التي لم تُحدَّد هويتها، الجدّة لتطلب منها استخدام زبدة القنب لصنع بعض المخبوزات، وفق ما نُقل عن محامي بام في المحكمة.

وأضاف "مشوّشة... قالت الجّدة عقب إيقاظها +استخدميها لكن نظّفي بعد ذلك+".

وتابع أن بيكرتن "نادمة جدا".

من جهته، قال القاضي جاستن ويكينز إنه كان "مثيرا للقلق إلى حد ما" أنّ المتهمة المسنة علمت أن المراهقة ستشارك المخبوزات مع أصدقاء.

ونقل عنه قوله "كما يظهر، وصلت (زبدة القنب) إلى المدرسة، وهو أمر مؤسف لكن ذلك لم يكن في ذهن موكلتك في ذلك الوقت".

ومن المقرر أن تعود بيكرتن إلى المحكمة عند صدور الحكم في 4 مايو.