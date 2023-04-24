مقتل امرأة في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب قطار

المصدر: أ ف ب

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قتلت امرأة في الأربعينات من العمر السبت في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار، على ما أفادت الأحد الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة "بعيد الساعة 16,00 في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها". وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجددا.

وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف" مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور".