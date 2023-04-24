بالبطاطس المهروسة.. تشويه طبعة لوحة لفان غوخ

المصدر: هامبورغ ـ د ب أ

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ألقى زوار متحف «نادي سانت باولي» لكرة القدم، في هامبورغ، البطاطس المهروسة على طبعة جديدة للوحة «فيفتين صن فلورز» لـ«فنسنت فان غوخ»، خلال فعالية، في إطار احتفالات «ليلة المتاحف الطويلة» بالمدينة.

وذكر الطاهي الشهير أولي بلوجستيدت، الذي شارك في الفعالية، أنه يريد إثارة نقاش بشأن أهداف وسبل نشطاء المناخ من منظمة «الجيل الأخير».

وتستخدم هامبورغ، مثل المدن الألمانية الأخرى، «ليلة المتاحف الطويلة» السنوية، للترويج للثقافة بجميع أشكالها.