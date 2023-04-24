«جيمس ويب» يرصد اندماج مجرتين وخلق أخرى

المصدر: دبي ــ البيان

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التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي العملاق التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوراً مذهلة للحظة اندماج مجرتين وخلق مجرة جديدة تعرف باسم Arp 220.

والتقط التلسكوب صوراً رائعة لمجرتين حلزونيتين تقعان على بعد 250 مليون سنة ضوئية كانتا تندمجان منذ 700 مليون سنة.

ومجرة Arp 220 الموجودة في كوكبة الثعبان (Serpens) هي مجرة فائقة الإضاءة عند رصدها من خلال الأشعة تحت الحمراء (ULIRG).

ويقول العلماء إنها تبدو وكأنها تتألق بضوء لا يصدر إلا من أكثر من تريليون شمس مجتمعة، وفقاً لمعهد علوم تلسكوب الفضاء (STScI)، وبحسب ما نشر موقع وكالة ناسا لأبحاث الفضاء.