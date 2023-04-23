هواتف البريطانيين تهتز على وقع اختبار لنظام طوارئ جديد

المصدر: البيان

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في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم الأحد، ستصدر ملايين أجهزة الهاتف المحمول في بريطاياً بصوت إنذار يترافق مع اهتزازها، في اختبار لنظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ، اليوم الأحد.

ويهدف النظام الوطني الذي تم تصميمه على غرار أنظمة مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة، إلى تحذير الجمهور في حال كان هناك خطر يهدد الحياة في الجوار، لكنه أثار شكوكاً على خلفية انتهاك الخصوصية.

وستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول: "هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب".

وتأمل أجهزة الطوارئ والحكومة في استخدام النظام لتنبيه الناس خلال حدوث كوارث مثل الفيضانات الشديدة والحرائق.

ومن المتوقع أن يؤدي انطلاق التنبيه، الذي تبلغ مدته 10 ثوان، حتى لو كان الهاتف صامتاً، إلى تعطيل أحداث فنية ورياضية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسيوقف منظمو بطولة العالم للسنوكر اللعب قبل التنبيه مباشرة، بينما نصحت جمعية مسارح لندن أعضاءها بإبلاغ الجمهور بضرورة إغلاق الهواتف.

وتم تحذير السائقين بعدم التقاط هواتفهم أثناء الاختبار، ويمكن للأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي التنبيهات إلغاء الخدمة في إعدادات أجهزتهم.

لكن بعض الشخصيات المحافظة انتقدت الاختبار، إذ حض الوزير السابق جيكوب ريز موغ الناس على تحدي دعوات الحكومة وإغلاق الهواتف، قائلا "عدنا إلى الدولة الحاضنة".

لكن جودي إدوورثي الخبيرة في أنظمة الإنذار وأستاذة علم النفس في جامعة بليموث اعتبرت نظام التنبيه تطورا إيجابيا، حتى لو كان اختباره الأول مفاجئا الناس. وقالت "إذا حض (النظام) الناس على النظر إلى هواتفهم وقراءة الرسالة والتصرف بناء عليها، يمكن القول إنه نجح".

كما انتقد نواب في البرلمان منح عقد نظام التنبيه لشركة "فوجيتسو" اليابانية المسؤولة عن أنظمة ملئية بالعيوب في خدمة البريد أدت إلى إدانة مدراء بالاحتيال.