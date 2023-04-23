رجل يصدم بسيارته حشداً من الأشخاص في فرنسا

المصدر: د ب ا

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أصيب 11 شخصا، عندما صدم رجل بسيارته حشدا من الأشخاص، في مهرجان للطائرات الورقية في شمال فرنسا.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام أن السائق أخطأ في الضغط على دواسة الوقود والمكابح وفقد السيطرة على السيارة.

وليس هناك أي مؤشرات على أن الحادث وقع عمدا أو أي مؤشرات على أن الرجل كان مخمورا في ذلك الوقت.

والسائق من بين 11 شخصا أصيبوا في الحادث في بلدة "بيرك سور-مير" الساحلية. وأربعة من الضحايا في حالة حرجة.

ويجذب المهرجان، الذي يستمر عدة أيام، عدة آلاف من الزوار سنويا.