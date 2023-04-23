مقتل 3 أشخاص إثر اصطدام قطار بسيارة في ألمانيا

المصدر: أ ب

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صدم قطار سيارة عند معبر شمالي ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل ركاب السيارة الثلاثة، بحسب الشرطة.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القطار الإقليمي صدم السيارة بينما كان يسير بأقصى سرعة بالقرب من بلدة نويشتات أم روبنبرغه بضواحي مدينة هانوفر.

لقى سائق السيارة (22 عاما) حتفه مع شابتين كانتا معه في السيارة (21 و22 عاما).

وكان على متن القطار 38 راكبا وأربعة موظفين بالسكك الحديد، وأصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

يبدو أن السيارة صعدت إلى معبر على الرغم من إغلاق الحواجز التي لم تكن تملأ عرض الطريق بالكامل.