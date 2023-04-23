حريق بأحد معالم ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

المصدر: أ ب

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نشب حريق في منطقة بمنتجع ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب تقرير إخباري.

واندلع الحريق مساء السبت خلال عرض "فانتاسميك" (خيال) بجزيرة توم سوير بالمنتجع الواقع في مدينة آنهايم، حسب ما ذكرت قناة (كيه إيه بي سي-تي في).

وقالت إدارة الإطفاء في آنهايم للقناة إن الحريق لم يتسبب في إصابات، ولم يعرف مدى الضرر الناجم حتى الآن.

وأصبحت جزيرة توم سوير جزءاً من ديزني لاند عام 1956، ما سمح للجماهير بدخول عالم إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية مارك توين التي تحمل اسم "مغامرات توم سوير".