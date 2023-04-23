ضمادات جروح تكشف الوقت الحقيقي للعدوى

المصدر: (دبي - البيان)

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طوَّر باحثون في جامعة لينشوبينغ بالسويد ضمادة جروح من النانو سليلوز يمكنها الكشف عن العلامات المبكرة للعدوى دون التدخل في عملية الشفاء، وفق موقع «فيز.أورغ».

وتعد الدراسة التي نُشرت في «البيولوجيا اليوم»، خطوة جديدة على الطريق نحو نوع جديد من العناية بالجروح.

ويقول دانيال آيلي، الأستاذ في قسم الفيزياء الحيوية والهندسة الحيوية في جامعة لينشوبينغ: «القدرة على معرفة الوقت الحقيقي للعدوى وما إذا كان الجرح قد أصيب على الفور، دون الحاجة إلى رفع الضمادة، يفتح الباب أمام نوع جديد من العناية بالجروح يمكن أن يؤدي إلى رعاية أكثر كفاءة».