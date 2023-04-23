مهرجان «بكاء الأطفال» يعود إلى اليابان

المصدر: (طوكيو - أ.ف.ب)

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بعد توقف لأربع سنوات بسبب الجائحة، عاد مهرجان «سومو بكاء الأطفال»، الذي يتواجه فيه عشرات الأطفال اليابانيين وهم يبكون، فيما يعتقد أنه يحسن من صحتهم. ويتنافس في هذا المهرجان طفلان في كل جولة بزي رياضة السومو، فيما يرفعهما والداهما، ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

ويحاول أعضاء فريق المهرجان وهم يرتدون أقنعة «أوني» جعل الطفلين يبكيان، ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً، فيما يُعلن حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي، اسم الفائز.

وتقول هيساي واتانابي: «يمكننا معرفة حالة الطفل الصحية، من خلال سماع طريقة بكائه، لكن طفلتي قد تشعر اليوم بتوتر، ولا تبكي كثيراً، إلا أنني أرغب في الاستماع إلى بكائها الصحي».

وأشار رئيس اتحاد أساكوسا للسياحة، الذي يتولى تنظيم الحدث شيغمي فوجي إلى أن «بعض الأشخاص قد يعتبرون أن المسابقة مروعة، لأنها تجعل الأطفال يبكون»، مضيفاً «لكن في اليابان، نعتقد أن الأطفال الذين يبكون بشدة يكبرون بصحة جيدة».