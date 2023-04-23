قط عملاق يبحث عن مربٍّ جديد

المصدر: (دبي - البيان)

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يبحث ملجأ للحيوانات الأليفة في ولاية فرجينيا الأمريكية، عن مربٍّ لقط عملاق وزنه 18.2 كيلوغراماً، أي نحو 4 أضعاف متوسط وزن القط المنزلي.

ونشر ملجأ «ريتشموند» على صفحته في موقع «فيسبوك»، صورة للقط تحمله سيدة بصعوبة على ما يبدو.

وكتب الملجأ: «هل استيقظت اليوم وقلت دعونا نتبنى أكبر قط رآه أي شخص على الإطلاق؟ إذا كان الأمر كذلك، فلدينا هذا القط لك».

وأكدت المؤسسة أن القط «باتشز» يخضع لنظام غذائي خاص، وخطة للتمارين الرياضية، بهدف الوصول إلى وزن أكثر صحة، ويبحث عن مالك جديد على استعداد لمساعدة في الاستمرار بخطته.

يقول الأطباء البيطريون: إن متوسط وزن القط المنزلي يبلغ حوالي 4.5 كيلوغرامات. ويمكن أن يختلف هذا الرقم باختلاف سلالة القط.

قبل عقود، سجل قط أسترالي في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأثقل قط في العالم، بوزن نحو 21.3 كيلوغراماً، ونفق عام 1986 عن عمر 10 سنوات. ومنذ هذا الحين، توقفت «غينيس» عن تسجيل أرقام قياسية مشابهة، لإثناء أصحاب الحيوانات الأليفة عن الإفراط في إطعام حيواناتهم.