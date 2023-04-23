تكساس تكافح الجريمة بالأشجار

المصدر: (دبي - البيان)

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ستضم منطقة «ألييف» في مدينة تكساس الأمريكية قريباً 1200 شجرة جديدة، ويقول من يزرعونها: إن الأشجار لن تزين الشوارع فحسب، بل ستساعد أيضاً في حمايتها من الجريمة، وفق ما نقل موقع «24».

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة «مجلة الاقتصاد العام» أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، ترتفع الجريمة أيضاً.

وتقول تيري جونز، المقيمة في ألييف منذ فترة طويلة: إنها تعتقد أن الأشجار ستساعد في «نظرية النوافذ المكسورة». وفي علم الجريمة، تنص النظرية على أن الفوضى تشجع على المزيد من الجريمة.

وأوضحت باربرا كواترو: «إذا كان المكان يبدو قبيحاً وقاحلاً ويبدو أن لا أحد يهتم به، فلن يهتم به أحد. أعتقد أن هذا يشجع على الجريمة. الأشجار لا تبدو جيدة فحسب، بل تجعل المكان يبدو جيداً، ويحترمه الناس أكثر».