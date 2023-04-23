تطوير تقنيات لتجويد الاتصالات الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت جامعة ساراتوف التقنية الحكومية الروسية عن تطوير تقنيات جديدة تحسن جودة الاتصال بين المركبات الفضائية، ومحطات مراقبة الفضاء الأرضية، وفق وكالة «فيستي» الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: «تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير تقنيات جديدة، من شأنها تأمين اتصالات موثوقة وتحسين جودة الاتصالات ما بين المركبات الفضائية، ومحطات مراقبة الفضاء الأرضية».

وأضاف البيان: «التقنيات الجديدة، التي استخدمناها في صناعة هذه الأجهزة ستحسن موثوقية وكفاءة عمل منظومات الاتصالات في المركبات الفضائية».